ПРАГА, 16 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Словакия многое упустила в отношениях с РФ, тут нужны славянская взаимность и экономическое сотрудничество, а антироссийские санкции со временем сойдут на нет, заявил глава парламента Словакии Андрей Данко журналистам своей страны на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Много дел (в отношениях с РФ – ред.) мы упустили, потому что хотели быть иными. Но нужны славянская взаимность, а также сотрудничество в экономической области", — сказал Данко, которого цитирует братиславский портал Teraz

"Я уверен, что (антироссийские) санкции со временем отпадут, и снова между нами будет нормально развиваться торговля. Я на каждом шагу слышу, что, вопреки санкциям, тут (в РФ) процветает торговля с государствами ЕС, здесь также есть представители фирм США. И я не хотел бы, чтобы мы, словаки, снова допустили, что для нас поезд ушел", — добавил спикер словацкого парламента.

По словам Данко, он надеется детально обсудить сотрудничество парламентов Словакии и РФ во время переговоров с главой Госдумы Вячеславом Володиным в ноябре этого года.