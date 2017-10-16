На выборах в Австрии социал-демократы сравнялись с правыми

Житель Вены фотографирует у входа на избирательный участок списки партий, участвующих в парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

Житель Вены фотографирует у входа на избирательный участок списки партий, участвующих в парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

ВЕНА, 16 окт — РИА Новости. Социал-демократическая партия Австрии получает столько же голосов избирателей, как и право-националистическая Партия свободы, на досрочных парламентских выборах: на момент подсчета голосов в 2212 из 2238 районов они обе получают по 26,6%, сообщает сайт МВД.

Австрийская народная партия при этом остается лидером голосования, набирая 31,7% голосов избирателей.

Согласно представленным МВД данным, в партию также проходит партия NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,1% и 4,2% голосов, соответственно.

В состав Национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.

Как ожидается, окончательные результаты подсчета могут стать известными лишь во вторник.