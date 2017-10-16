Власти Турции освободили родственников сотрудника генконсульства США

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Власти Турции освободили из-под стражи жену и дочь сотрудника американского консульства в Стамбуле, задержанных по прошлой неделе по подозрению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство Anadolu в понедельник.
Американского посольство объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в дипмиссиях США в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.
В минувший понедельник турецкие СМИ сообщили о вызове на допрос еще одного сотрудника дипмиссии США и задержании двух его родственников. Отмечается, что жена и дочь сотрудника генконсульства США, который до сих пор не явился на допрос, освобождены под подписку о невыезде.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил посольство США в том, что в американских дипмиссиях в стране скрываются разыскиваемые турецкими властями лица, однако посол США в Турции Джон Басс опроверг это.
По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.