Власти Турции освободили родственников сотрудника генконсульства США

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Власти Турции освободили из-под стражи жену и дочь сотрудника американского консульства в Стамбуле, задержанных по прошлой неделе по подозрению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство Anadolu в понедельник.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

Американского посольство объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в дипмиссиях США в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

В минувший понедельник турецкие СМИ сообщили о вызове на допрос еще одного сотрудника дипмиссии США и задержании двух его родственников. Отмечается, что жена и дочь сотрудника генконсульства США, который до сих пор не явился на допрос, освобождены под подписку о невыезде.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил посольство США в том, что в американских дипмиссиях в стране скрываются разыскиваемые турецкими властями лица, однако посол США в Турции Джон Басс опроверг это.

Турецкий суд 4 октября арестовал Топуза по обвинению в связях с организацией Гюлена FETO, на которую власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.