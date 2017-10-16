Новые венесуэльские губернаторы принесут присягу во вторник

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Избранные губернаторами штатов Венесуэлы кандидаты должны будут принести присягу перед национальным учредительным собранием во вторник, заявила глава этого органа Делси Родригес.

По последним официальным данным избирательных властей, проправительственная Единая социалистическая партия Венесуэлы выиграла выборы губернаторов в 17 штатах, оппозиция – в пяти. Еще в одном штате – Боливаре – подсчет продолжается. Оппозиция уже заявила, что не признает итогов выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.

"Мы проведем сессию, и те, кто был объявлен победителями, будут приведены к присяге в национальном учредительном собрании", – приводит портал Nacional слова Родригес.

Оппозиция, не признающая легальный статус собрания, ранее заявила, что ее губернаторы не будут присягать перед этим органом власти, созванным по инициативе президента Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию, так как в основном законе такая процедура присяги не прописана. Сам Мадуро подчеркнул, что без присяги ни один губернатор не приступит к исполнению обязанностей. По словам одного из лидеров оппозиции Херардо Блайда, оппозиционные главы регионов намерены присягать перед региональными депутатами.

Национальный избирательный совет пока не назвал победителя выборов в Боливаре. По данным Nacional, вышедшие на улицы в поддержку своего кандидата Андреса Веласкеса сторонники оппозиции были разогнаны полицией и гвардией.