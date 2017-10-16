США обвинили власти Венесуэлы в манипулировании выборами

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты полагают, что региональные выборы в Венесуэле проходили с явными нарушениями, что говорит о манипулировании выборным процессом, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Мы осуждаем отсутствие свободных и честных выборов, прошедших вчера в Венесуэле. Голос венесуэльцев не был услышан. К сожалению, были выявлены проблемы, которых мы ранее ожидали: отсутствие независимых международных наблюдателей со стороны Национального избирательного совета; в последнюю минуту изменялось местоположение избирательных участков без официального уведомления; ограниченное количество машин для подсчета голосов в оппозиционных районах. Налицо манипуляция выборами", — приводятся ее слова в заявлении госдепартамента.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах, оппозиция – в пяти. Еще в одном штате – Боливаре – подсчет продолжается. По данным Национального избирательного совета страны, за ходом голосования в 15 октября следили около 1,6 тысячи наблюдателей, в том числе 70 иностранцев. Оппозиция уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.