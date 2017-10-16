При продвижении армии Ирака к Киркуку погибли семнадцать бойцов пешмерга

КАИР, 16 окт — РИА Новости. Семнадцать членов вооруженных курдских формирований пешмерга погибли, еще шестьдесят четыре получили ранения в понедельник в ходе столкновений с иракской армией, об этом местному новостному агентству Dwarozh сказал заместитель главного врача госпиталя города Джам-Джамаль Ширзад Хасан.
"Семнадцать членов пешмерга, а также ополченцев погибли, шестьдесят четыре получили ранения", — сказал врач журналистам.
Иракские военные, а также шиитские ополченцы из правительственной организации аль-Хашд аш-Шааби, практически не встретив сопротивления, заняли ряд ключевых нефтегазовых объектов провинции, военную базу, а затем и сам город Киркук.
По словам информированного собеседника РИА Новости, несколько тысяч бойцов пешмерга отступили со своих позиций ранним утром после появления соответствующего приказа.
"Погибшие члены пешмерга — это те, кто ослушался приказа и решил оказать сопротивление шиитским ополченцам", — сказал источник.
По его словам, командиры отрядов пешмерга, отвечавшие за оборону восточных рубежей провинции Киркук, а также ее административную столицу, являются членами партии Патриотический союз Курдистана (ПСК).
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.