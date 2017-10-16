При продвижении армии Ирака к Киркуку погибли семнадцать бойцов пешмерга

КАИР, 16 окт — РИА Новости. Семнадцать членов вооруженных курдских формирований пешмерга погибли, еще шестьдесят четыре получили ранения в понедельник в ходе столкновений с иракской армией, об этом местному новостному агентству Dwarozh сказал заместитель главного врача госпиталя города Джам-Джамаль Ширзад Хасан.

Иракская армия ранним утром в понедельник начала операцию по восстановлению контроля над провинцией Киркук, находившейся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

"Семнадцать членов пешмерга, а также ополченцев погибли, шестьдесят четыре получили ранения", — сказал врач журналистам.

Иракские военные, а также шиитские ополченцы из правительственной организации аль-Хашд аш-Шааби, практически не встретив сопротивления, заняли ряд ключевых нефтегазовых объектов провинции, военную базу, а затем и сам город Киркук.

По словам информированного собеседника РИА Новости, несколько тысяч бойцов пешмерга отступили со своих позиций ранним утром после появления соответствующего приказа.

"Погибшие члены пешмерга — это те, кто ослушался приказа и решил оказать сопротивление шиитским ополченцам", — сказал источник.

По его словам, командиры отрядов пешмерга, отвечавшие за оборону восточных рубежей провинции Киркук, а также ее административную столицу, являются членами партии Патриотический союз Курдистана (ПСК).

"Ряд высокопоставленных членов этой партии, в том числе Павел Талабани (сын недавно скончавшегося лидера ПСК и эс-президента Ирака Джалаля Талабани) несколько дней назад провели сепаратные переговоры с Касемом Сулеймани (командующий спецподразделением "Эль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), темой которых стала сдача без боя провинции Киркук", — сказал информированный собеседник.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.