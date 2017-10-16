ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит семьям погибших в Нигере американских солдат.
Ранее африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели трех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло примерно в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея. Кроме того, в ходе нападения ранения получили еще двое военнослужащих США.
В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".