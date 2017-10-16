ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит семьям погибших в Нигере американских солдат.

"Я написал им личные письма. В какой-то момент я позвоню родителям и семьям, поскольку традиционно я это делаю", — сказал он.

Ранее африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели трех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло примерно в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея. Кроме того, в ходе нападения ранения получили еще двое военнослужащих США.

В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".