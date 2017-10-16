Власти Венесуэлы продлили "сухой закон" после выборов еще на две недели

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Венесуэльские власти неожиданно продлили действие "сухого закона" в стране, введенного на время проведения региональных выборов, еще более чем на две недели — до 3 ноября.

"Сохраняются ограничения, установленные совместным решением министров обороны и внутренних дел, относительно потребления, сбыта и распространения алкогольных напитков, также как и манифестаций и собраний в общественных местах и ношения оружия до 3 ноября", — заявил на пресс-конференции глава МВД Нестор Ревероль.

По последним официальным данным избирательных властей страны, проправительственная Единая социалистическая партия Венесуэлы выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция – в пяти штатах. Еще в одном штате – Боливаре – подсчет продолжается. Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.

"Сухой закон" традиционно вводится в Венесуэле накануне важных выборов и действует до следующего дня после их окончания, однако раньше ограничения на продажу спиртного не распространялись на столь длительный период времени по завершении голосования.