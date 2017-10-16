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Жители Киркука рассказали, как войска Ирака вернули контроль над регионом

20:3916.10.2017
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© REUTERS / Stringer Иракские военные вблизи нефтяных месторождений в Киркуке, Ирак. 16 октября 2017Иракские военные вблизи нефтяных месторождений в Киркуке, Ирак. 16 октября 2017
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Представители местных властей и жители провинции Киркук рассказали Sputnik об операции, которую проводят в регионе иракские войска.

Жизнь в Киркуке замерла, люди закрыли все двери и окна и не появляются на улицах в связи с входом в город иракских войск. Многие опасаются перестрелок, подобных тем, которые уже произошли в районе Туз Хурмато на севере провинции Салах эд-Дин, пишет Sputnik.

© REUTERS / StringerИракские военные в Киркуке, Ирак. 16 октября 2017
© REUTERS / Stringer
Иракские военные в Киркуке, Ирак. 16 октября 2017

Лучший выбор

Член Совета провинции Киркук Али Махди рассказал Sputnik, что из провинции ушли все бойцы курдских отрядов пешмерга, а также курдских сил безопасности "Асаиш". По его словам, они мирно покинули укрепления, не произведя ни одного выстрела в сторону правительственных сил. Это было с их стороны "лучшим выбором", уверен Али Махди.

В Киркуке были отмечены только небольшие и редкие столкновения между военными формированиями. В настоящее время во всей провинции нет никаких перестрелок, потому что на её территории не осталось ни одного солдата из курдских формирований, подчеркнул он.

Первые столкновения

Иракские силы вошли в Киркук со стороны района Таза на юге провинции. Там завязались первые бои с формированиями пешмерга, продлившиеся около часа.

Бойцы сил быстрого реагирования Ирака под Киркуком
© REUTERS / Stringer
Иракские военные взяли Киркук под полный контроль, сообщают очевидцы

Глава Совета безопасности района Таза Али Муса Ядкар рассказал Sputnik о подробностях этих ночных стычек. "В два часа ночи начались столкновения между федеральными войсками и силами пешмерга. Перестрелка усилилась, когда армия подошла району ас-Синаа на юго-западе Киркука у дороги из Багдада в провинцию", — сообщил он.

"Бои продолжались в течение часа, потом интенсивность огня снизилась. Сейчас у нас всё спокойно, а армия ушла в сторону Киркука", — добавил Ядкар. Он уточнил, что в 4 часа утра в провинции пропало электричество, так как электрокабель был поврежден из-за обстрелов.

Бойцы курдских вооруженных сил наблюдают за уничтожением мин в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Коалиция во главе с США назвала недопониманием столкновения в Киркуке

По его словам, в районе Таза из курдских сил осталась лишь бригада "Докан", которая сейчас находится у дороги Тикрит-Киркук.
Бригадный генерал, командующий этим подразделением, сообщил Ядкару, что его войска находятся на позициях, но никакой угрозы для них нет.

По словам главы Совета безопасности района Таза, жертвами столкновений стали двое: молодой человек погиб от выстрела в голову в горной местности между Таза и Лейлан, а в деревне Джарзаглу семья пострадала при минометном обстреле. "Отец семьи убит, четверо детей в больнице с ранениями", — сказал Ядкар.

Первый этап завершен

Депутат иракского парламента от "Иракского национального альянса" Джасим Мухаммед Джаафар аль-Баяти сообщил Sputnik, что на данный момент завершился первый этап операции по установлению конституционной власти в провинции Киркук и районе Туз Хурмато. Общая площадь этих районов составляет приблизительно сто квадратных километров, уточняет издание.

Иракские военные вблизи нефтяных месторождений в Киркуке, Ирак. 16 октября 2017
© REUTERS / Stringer
В пешмерга назвали иракскую атаку на Киркук объявлением войны курдам

Правительство Ирака взяло под свой контроль нефтяные и газовые месторождения, электростанцию, аэропорт Киркук, базу 12-й дивизии и другие стратегически важные объекты.

Аль-Баяти отметил, что для успеха операции большое значение имело сотрудничество со стороны курдских соединений пешмерга, которые не стали вступать в столкновения и покинули занимаемые позиции.

Люди напуганы

Жительница провинции Киркук Ум Хамам рассказала Sputnik, что обстановка спокойная, но люди опасаются столкновений. По ее словам, дети пошли в школу, но буквально через несколько минут вернулись обратно, так как школьное управление решило объявить этот день выходным. Взрослые на работу тоже не вышли. "Эту ночь мы провели без сна из-за снарядов и перестрелок. Мы также очень боялись, что ситуация ухудшится", — отметила Хамам.

Иракские военные направляются к курдским позициям на южной окраине Киркука, Ирак. 15 октября 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Иракские танки атаковали позиции курдов в Киркуке

Провинция Киркук и ряд других регионов вблизи границ курдской автономии контролировались формированиями пешмерга, что вызывало протест багдадских властей. После проведения курдами референдума в конце сентября парламент Ирака призвал ввести в провинцию войска для возвращения контроля над ней.

Ранее в понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию для восстановления безопасности в спорной с курдской автономией провинции и взятия под контроль государственных объектов. Москва и Вашингтон призвали стороны избегать эскалации конфликта и перейти к диалогу.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

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