Угрозы силам США близ Киркука нет, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Наступление иракских военных на отряды курдской самообороны на севере Ирака не угрожает силам США, находящимся близ Киркука, заявил журналистам представитель Пентагона.

По его словам, силы США, принадлежащие к международной коалиции, находятся в районе Киркука, но не присутствовали на месте во время перестрелок.

"Мы не считаем, что им в данный момент угрожают или что они в какой-либо опасности", — сказал представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг журналистам.

По его словам, возможности коалиции по борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ — ред.) в результате столкновений на севере Ирака не снизились.

Столкновения между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли в южной части провинции Киркук. Телеканал Rudaw сообщил, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков по мере их приближения к Киркуку. Иракские военные ранее в понедельник сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом ключевых нефтегазовых объектов. Один из сотрудников иракской федеральной полиции сообщил РИА Новости, что бойцы полиции без боя заняли здание администрации губернатора провинции Киркук.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.