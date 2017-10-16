Испанский суд оставил на свободе главу правоохранительных органов Каталонии

МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение оставить на свободе главу правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra Хосепа Луиса Траперо, которого прокуратура обвиняет в преступлениях, связанных с мятежом, сообщает газета El País.

Прокуратура потребовала в качестве предварительной меры тюремное заключение. Однако суд оставил Траперо на свободе, но он должен сдать паспорт, являться каждые 15 дней в суд, и ему запрещено уезжать из Испании. Если глава каталонской полиции нарушит предварительные условия, мера наказания может быть ужесточена.

Ранее аналогичную предварительную меру пресечения судья вынесла в отношении лейтенанта каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Тересы Лаплана, прокурор требовал залог в размере 40 тысяч евро. Лаплана останется на свободе, однако ей запрещено покидать территорию Испании, она должна передать суду свой паспорт и периодически "отмечаться" в суде. Лаплана отвечала за работу каталонских правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность совета по экономике каталонского правительства 20 сентября в Барселоне.

Кроме того, в понедельник показания в суде дают главы националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар, также подозреваемые в преступлениях, связанных с мятежом.

6 октября Траперо, Санчес и Куишар уже давали показания в Национальной судебной палате в Мадриде по подозрению в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.

Гражданская гвардия 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.