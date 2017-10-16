Делегация США прибыла в Анкару для обсуждения визового кризиса

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Делегация госдепа США во главе с первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном прибыла в Турцию для обсуждения визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном, передает в понедельник агентство Anadolu.

Сообщается, что представители госдепа США проведут во вторник переговоры с турецкой делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Мухтаром Гюном. Как заявил Коэн по прилету в Анкару, в вопросе урегулирования проблемы с визами определяющим лицом является не он.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

Посольство США 8 октября объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.