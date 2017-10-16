Украинка признана невиновной в гибели россиянки в Доминикане

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Гражданку Украины, находившуюся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, местные власти признали невиновной в смерти своей подруги, сообщил РИА Новости руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской Республике, Зураб Перадзе.

Туристка из РФ Наталья Бородина погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, также находившаяся в машине. Бойрачук после этого была задержана местной полицией.

"По моим данным, ее признали невиновной в этом печальном событии", — сказал собеседник агентства.

Дипломат также уточнил, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, сына россиянки не было с ней на отдыхе в Доминиканской Республике. "Сына не было, он находится в Златоусте", — сказал Перадзе.

По его словам, российским дипломатам удалось установить связи со страховой компанией. "Делаем все необходимое, чтобы вывезти тело покойной на родину", — отметил Перадзе.

Ранее в страховой компании "АльфаСтрахование" РИА Новости сообщили, что погибшая была застрахована у них на сумму 50 тысяч евро. По словам представителя "АльфаСтрахования", в рамках полиса компания осуществит репатриацию тела, но ждет пакет документов, включая свидетельство о смерти.