Погибшая в Доминикане россиянка была застрахована в "АльфаСтраховании"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Погибшая в Доминиканской Республике россиянка была застрахована в компании "АльфаСтрахование" на сумму 50 тысяч евро, сообщил РИА Новости официальный представитель страховой компании Юрий Нехайчук.
"У погибшей была страховая защита от "АльфаСтрахование" на сумму 50 тысяч евро", — заявил Нехайчук, добавив, что в рамках этого полиса компания осуществит репатриацию тела.
По его словам, в настоящий момент "АльфаСтрахование" готова к репатриации тела погибшей россиянки на родину. "Но мы ожидаем комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти", — заключил он.