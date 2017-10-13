Погибшая в Доминикане россиянка была застрахована в "АльфаСтраховании"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Погибшая в Доминиканской Республике россиянка была застрахована в компании "АльфаСтрахование" на сумму 50 тысяч евро, сообщил РИА Новости официальный представитель страховой компании Юрий Нехайчук.

Ранее местный портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию сообщил, что туристка из РФ погибла в Доминикане, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. Отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, так же находившаяся в машине.

"У погибшей была страховая защита от "АльфаСтрахование" на сумму 50 тысяч евро", — заявил Нехайчук, добавив, что в рамках этого полиса компания осуществит репатриацию тела.

По его словам, в настоящий момент "АльфаСтрахование" готова к репатриации тела погибшей россиянки на родину. "Но мы ожидаем комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти", — заключил он.