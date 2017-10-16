Иран вряд ли пойдет на уступки США по ядерному соглашению, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иранское правительство вряд ли пойдет на прямые уступки США по ядерному соглашению, однако итоговый результат будет зависеть от позиции РФ, КНР и европейских стран, заявил РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.
Инициатива теперь перешла к конгрессу США, который должен в двухмесячный срок определиться, будут ли восстановлены односторонние санкции США против Ирана.
"Мало надежды на то, что иранское правительство напрямую сделает такие уступки, но если другие страны согласятся более масштабно и решительно ограничить поток денежных средств, технологий и других ресурсов, которые поддерживают стратегические возможности Ирана, тогда (позиции) США и другие страны были бы более надежны. Но эта стратегия рискует подорвать СВПД, который, какие бы не были недостатки, приносит пользу США и другим государствам", — рассказал Вайц.
"Они могут предпринимать шаги, которые поддерживают позицию США, даже публично выступая против нее. Или они могли бы присоединиться к Ирану и подвести США к тому, чтобы они сделали шаг, который даже Белый дом не хочет сделать – заново ввести американские санкции (против Ирана), и, как следствие, развал СВПД", — сообщил Вайц.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.