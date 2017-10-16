Ирак выбрал силу для решения конфликта, считают курдские депутаты

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017

КАИР, 16 окт — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Центральное иракское правительство выбрало силовой путь для решения конфликта с курдами, считают депутаты парламента Ирака от Иракского Курдистана, опрошенные РИА Новости.

"Правительство в Багдаде поступает недемократично, прибегая к военной силе. Все действия по наращиванию военной группировки приведут только к эскалации, а не к решению проблемы", — считает депутат Курдской коалиции Нада Халь Хамза.

По ее словам, иракское правительство отправило в Курдистан не только войска, но и народное ополчение, которое поддерживает Иран. "Создается впечатление, что правительство Ирака не хочет вести диалог с курдами", — сказала депутат.

Она напомнила, что правительство автономного региона Ирака уже осудило наступление иракских сил. "Мы — народ Иракского Курдистана — осуждаем эскалацию со стороны центрального правительства. Референдум и самоопределение являются неотъемлемым правом любого народа. Они хотят двигаться в сторону войны, а мы выступаем за то, чтобы сесть за стол переговоров и решить все территориальные и другие вопросы путем диалога", — добавила Нада Халь Хамза.

По мнению депутата из Эрбиля Тарека Садыка Рашида, ситуация полностью переходит в военное русло. "Ситуация может поменяться в любой момент, но теперь главную роль будет играть военная сила", — сказал Рашид.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.