Ярош рассказал, кто завербовал Пашинина

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, экс-глава экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош рассказал в интервью "Апострофу", как российский актер Анатолий Пашинин вступил в "Украинскую добровольческую армию".

"Это все гениальность комбата 8-го батальона и моего заместителя Андрея Гергерта. Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться — вот и завербовал Пашинина", — сказал Ярош.

По словам депутата, он намеревался добиться поощрения комбата, поскольку тому удалось устроить "информационную диверсию" против России.

Ярош также похвалил Пашинина и отметил, что актер присоединился к украинским добровольцам, поскольку в нем остался "казацкий дух".

Анатолий Пашинин, известный своими ролями в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, в конце августа сообщил о том, что вступил в добровольческий батальон. В интервью он заявлял, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в Россию актер не планирует.