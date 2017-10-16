"Выслать в Россию": французы отреагировали на поджог банка Павленским

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Французские пользователи соцсетей раскритиковали российского художника-акциониста Петра Павленского за поджог банка в Париже.

В понедельник Павленский поджег здание отделения Банка Франции в столице страны, объяснив свой поступок желанием напомнить о Великой французской революции и борьбе за свободу. Подавляющее большинство комментаторов в социальных сетях, однако, его "акцию" не оценили.

"Если он приехал во Францию за этим, то лучше сидел бы дома", — написал пользователь Twitter @plouc000 в комментариях к записи Franceinfo.

"И, разумеется, Франция приняла этого идиота с распростертыми объятиями", — возмутился @MP3734.

"Надо его упаковать и отправить обратно в Россию", — лаконично заметил @fanedi001.

"Его уже можно депортировать?" — поинтересовался комментатор @Twiit974 под записью об инциденте в Twitter газеты Le Monde.

"Не нужно ли нам пересмотреть условия приема политических беженцев или удостовериться, что они не совершали преступлений?" — вторит пользователь с ником @Poyaudine.

"Это его способ отблагодарить Францию за предоставление политического убежища", — иронизирует пользователь @titi97408 под сообщением в Twitter телеканала BFMTV.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

В одном из интервью Павленский рассказал, что его семья во Франции "не работает и ни за что не платит", добавив, что пустующий дом, где проходило интервью, он "захватил", а еду "берет" в магазинах.