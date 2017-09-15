"Не работаем и не платим": художник Павленский рассказал о жизни во Франции

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Художник-акционист Петр Павленский в интервью Deutsche Welle рассказал о своей жизни после отъезда из России.

По словам Павленского, парижане "отрицают работу". "Мы ассимилировались и идентифицируем себя с французами, поэтому живем мы как французы: не работаем и не платим", — сказал он, добавив, что пустующий дом, в котором проходило интервью, он "захватил", а еду берет в магазинах. "Здесь охрана не очень внимательна", — пояснил Павленский.

Художник-акционист рассказал, что мотивом для переезда во Францию для него стало большое влияние французской культуры на русскую. Он отметил, что ему, возможно, было бы интереснее остаться на Украине, если бы "все так и оставалось в состоянии Майдана".

Он также прокомментировал уголовное дело о побоях, якобы нанесенных им актеру "Театра.doc". Инцидент он объяснил проявленным по отношению к нему "хамством". "Мне начал писать человек, стал хамить и оскорблять меня. В интеллигентной среде хамство не принято", — заявил Павленский.

Художник утверждает, что после скандалов с его участием его стали "героизировать". "Меня просто инструментализировала российская так называемая "либеральная общественность", хотя я с ними вообще об этом не договаривался, не просил называть меня героем. Более того, герой — это оскорбительное слово для художника", — считает Павленский.

"Было бы совершенно прекрасно, если бы в России произошел "большой взрыв", — сказал Павленский, отвечая на вопрос о том, какой в его представлении является "прекрасная Россия будущего". "Он мог бы дать начало новой жизни на этой мертвой земле. Понимайте это как вам угодно", — заявил он.

Художник-акционист Петр Павленский известен своими скандальными акциями. Он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, за что суд обязал его выплатить миллион рублей компенсации.

В январе Павленский с женой и двумя детьми уехал из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc". Кроме того, в отношении Павленского проводилась проверка о совершении им насильственных сексуальных действий в отношении актрисы того же театра.

В мае художник получил политическое убежище во Франции.