Коалиция во главе с США назвала недопониманием столкновения в Киркуке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Столкновение иракских и курдских сил в провинции Киркук является недопониманием, говорится в заявлении международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
В пресс-релизе международной коалиции говорится, что силы коалиции "не поддерживают действия правительства Ирака или регионального правительства Курдистана рядом с Киркуком, но знают о сообщениях о перестрелке".
"Мы считаем, что эти боевые действия являются недопониманием, они не были намеренными… Коалиция настоятельно призывает все стороны избегать действий, способных разжечь конфликт", — говорится в заявлении.
Руководство иракских курдских вооруженных формирований пешмерга заявило в понедельник, что атаку на Киркук можно считать объявлением войны курдам, и власти Ирака заплатят большую цену за свои действия.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.