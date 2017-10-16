Коалиция во главе с США назвала недопониманием столкновения в Киркуке

Бойцы курдских вооруженных сил наблюдают за уничтожением мин в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото

Бойцы курдских вооруженных сил наблюдают за уничтожением мин в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Столкновение иракских и курдских сил в провинции Киркук является недопониманием, говорится в заявлении международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Столкновения между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли в южной части провинции Киркук. Телеканал Rudaw сообщил, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков по мере их приближения к Киркуку. Иракские военные ранее в понедельник сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом ключевых нефтегазовых объектов. А один из сотрудников иракской федеральной полиции сообщил РИА Новости, что бойцы полиции без боя заняли здание администрации губернатора провинции Киркук.

В пресс-релизе международной коалиции говорится, что силы коалиции "не поддерживают действия правительства Ирака или регионального правительства Курдистана рядом с Киркуком, но знают о сообщениях о перестрелке".

"Мы считаем, что эти боевые действия являются недопониманием, они не были намеренными… Коалиция настоятельно призывает все стороны избегать действий, способных разжечь конфликт", — говорится в заявлении.

Руководство иракских курдских вооруженных формирований пешмерга заявило в понедельник, что атаку на Киркук можно считать объявлением войны курдам, и власти Ирака заплатят большую цену за свои действия.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.