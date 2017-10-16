Встречи КНДР с Южной Кореей на полях МПС не будет, подтвердили в Совфеде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Встреча на полях ассамблеи МПС делегаций КНДР и Южной Кореи, которую так все ждали, не состоится, подтвердил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Встречи делегаций КНДР и Южной Кореи на полях МПС не будет", — сказал он РИА Новости.

Ранее в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречи с парламентскими делегациями из Южной Кореи и КНДР и заявила, что предпримет попытку призвать Пхеньян провести на МПС встречу с представителями Южной Кореи. РФ хотелось бы, чтобы парламентские делегации КНДР и Южной Кореи сели за стол переговоров, говорила Матвиенко.

Однако по итогам почти полуторачасовой встречи с делегацией КНДР сенатор сообщила, что делегация КНДР к переговорам с Южной Кореей не готова.