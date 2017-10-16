США призвали иракские власти и курдов прекратить столкновения в Киркуке

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Миссия США в Ираке в понедельник выразила обеспокоенность столкновениями правительственных сил и курдских вооруженных формирований в Киркуке и призывает к мирному решению проблем в спорном регионе.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о насилии в Киркуке и сожалеем о жертвах. Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие в то время как мы продолжаем работать с центральными и региональными властями (Ирака) для снижения напряженности и предотвращения новых столкновений", — говорится в распространенном заявлении миссии.

"Мы поддерживаем мирную деятельность объединенной администрации центрального и регионального правительств в соответствии с конституцией Ирака во всех спорных районах. ИГ* остается врагом Ирака, и мы призываем все стороны сосредоточиться на завершении освобождения страны от этой угрозы", — отмечается в документе.

Операция по взятию под контроль провинции Киркук, которую в ночь на понедельник начал Багдад, стала первым крупным столкновением сил Ирака и курдских формирований пешмерга после референдума о независимости Иракского Курдистана.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию для восстановления безопасности в спорной с курдской автономией провинции и взятия под контроль государственных объектов. По данным ООН, в результате столкновений погибли двое и ранено четверо человек.