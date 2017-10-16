Делегация Японии на МПС призвала КНДР отказаться ядерной программы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Глава делегации Японии на ассамблее Межпарламентского союза Сюко Сонода призвал КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы и вернуть похищенных японцев.
"Мы осуждаем провокационные действия Северной Кореи. Необходимо обеспечить четкое исполнение резолюций Совбеза ООН. Хотел бы возобновить призыв отказаться от ракетно-ядерной программы КНДР и призыв вернуть похищенных граждан Японии", — сказал Сонода, выступая с трибуны МПС.
По его словам, "Япония требует, чтобы КНДР предприняла конкретные действия по возвращению похищенных людей".
Ранее ассамблея Межпарламенсткого союза отказалась внести в качестве дополнительного пункта в повестку сессии проект резолюции, осуждающий ракетно-ядерные испытания КНДР и призывающий Пхеньян отказаться от испытаний.