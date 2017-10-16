Делегация Японии на МПС призвала КНДР отказаться ядерной программы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Глава делегации Японии на ассамблее Межпарламентского союза Сюко Сонода призвал КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы и вернуть похищенных японцев.

Токио настаивает, что спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро заложников смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает представленные доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников.

"Мы осуждаем провокационные действия Северной Кореи. Необходимо обеспечить четкое исполнение резолюций Совбеза ООН. Хотел бы возобновить призыв отказаться от ракетно-ядерной программы КНДР и призыв вернуть похищенных граждан Японии", — сказал Сонода, выступая с трибуны МПС.

По его словам, "Япония требует, чтобы КНДР предприняла конкретные действия по возвращению похищенных людей".

Ранее ассамблея Межпарламенсткого союза отказалась внести в качестве дополнительного пункта в повестку сессии проект резолюции, осуждающий ракетно-ядерные испытания КНДР и призывающий Пхеньян отказаться от испытаний.