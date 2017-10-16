Палестина считает ошибкой решение США и Израиля покинуть ЮНЕСКО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Палестина считает ошибкой выход США из ЮНЕСКО и намерение Израиля последовать примеру Вашингтона, заявил генеральный секретарь ЦК движения ФАТХ Джибриль Раджуб.

"Мы как палестинцы считаем членство в ЮНЕСКО важным, а уход США и Израиля — ошибкой, эти действия не соответствуют международным правилам", — сказал Раджуб на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, США и Израиль только проиграют от такого шага. "ЮНЕСКО, я уверен, продолжит свою работу в интересах международного сообщества. И Палестина продолжит свое участие в работе организации", — заявил политик.

Ранее США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна останется членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Постпред США при ООН Никки Хейли, отметив "благую цель" ЮНЕСКО, заявила о "крайней политизации" структуры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ЮНЕСКО платформой для принятия "антиизраильских и антисемитских" решений, подтвердив намерение покинуть организацию вместе с США.