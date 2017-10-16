Назарбаев поздравил Жээнбекова с избранием на пост президента Киргизии

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

АЛМА-АТА, 16 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Сооронбаю Жээнбекову с поздравлением в связи с избранием на пост президента Киргизии, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.

Выборы президента прошли в Киргизии в воскресенье. ЦИК Киргизии сообщил, что, по предварительным данным, кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54% голосов на выборах главы республики. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Жээнбекову по случаю избрания его президентом.

По информации пресс-службы, в своем послании Назарбаев выразил уверенность в том, что под руководством Жээнбекова Киргизия достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития.

"Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу — мирного неба и благополучия", — говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.