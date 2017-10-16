Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Сомали

Разрушенные здания на месте субботнего взрыва в Могадишо, Сомали. 15 октября 2017

Разрушенные здания на месте субботнего взрыва в Могадишо, Сомали. 15 октября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Огни Эйфелевой башни в Париже погасят в ночь на вторник в память о жертвах теракта в Сомали, сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Сегодня в полночь мы погасим огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Могадишу. Мы едины", — написала мэр в своем Twitter.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц столицы Сомали Могадишо. По последним данным в результате взрыва погибли не менее 300 человек, еще порядка 300 получили ранения.

Президент России Владимир Путин направил властям страны телеграмму с соболезнованиями, заявив, что Москва решительно осуждает теракт в Сомали и поддерживает усилия по борьбе с терроризмом.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов")*, имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещена в России