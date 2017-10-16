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"Зеленые" прокомментировали итоги выборов в Нижней Саксонии

14:0116.10.2017
(обновлено: 14:03 16.10.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИзбиратель голосует во время выборов. Архивное фотоИзбиратель голосует во время выборов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 16 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ситуация вокруг создания нового правительства ФРГ была сложной и до выборов в Нижней Саксонии, их результаты не могут значительно изменить ситуацию, заявила журналистам председатель партии "Зеленые" Симоне Петер.

Голосование в Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Немецкий политик прокомментировал итоги выборов в Нижней Саксонии

Выборы в Нижней Саксонии прошли 15 октября. После подсчета всех голосов лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 36,9%. Их традиционные конкуренты из партии канцлера Германии Ангелы Меркель — Христианско-демократического союза (ХДС) получили худший в своей истории результат в этом регионе, набрав 33,6% голосов. В парламент также прошли "Зеленые" (8,7%), Свободная демократическая партия (7,5%) и правая "Альтернатива для Германии" (6,2%). Таким образом, СДПГ и "Зеленые" не набирают большинства для продолжения работы в коалиционном "красно-зеленом" правительстве.

"Есть скептицизм по вопросу, что альянс ХДС/ХСС более разобщен, чем раньше, что альянс по-прежнему четко не представляет, куда он идет. Мы видим постоянно продолжающийся спор между ХДС и Христианско-социальным союзом (ХСС, баварская партия и многолетний союзник ХДС — ред.), который не зависит от исхода выборов в Нижней Саксонии, что ХСС разобщен, и неясно, кто будет представлять на (коалиционных) переговорах ХСС, то есть (председатель ХСС и действующий премьер-министр Баварии Хорст) Зеехофер выдвинут как переговорщик, но сохранит ли он свой пост к концу ноября? Есть много вопросов, которые альянс должен решить между собой, и это не делает всю ситуацию проще", — сказала Петер.

Кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шульц назвал победу в Нижней Саксонии надеждой для социал-демократов
Ранее лидер ХДС и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала на 18 октября начало сепаратных, а с 20 октября – совместных переговоров с партиями-победителями выборов в бундестаг по вопросу о формировании коалиционного правительства. Речь идет о "Зеленых" и Свободной демократической партии. В случае успеха в Германии может быть создана так называемая "коалиция Ямайки" (названная по цветам входящих в нее партий, соответствующих цветам национального флага Ямайки: черный, желтый, зеленый) при участии альянса ХДС/ХCC, СвДП и "Зеленых".

"Я нахожусь на той же позиции, что и на прошлой неделе – это будут сложные переговоры. Мы интенсивно обсуждали нашу избирательную кампанию, мы намерены всерьез придерживаться нашей предвыборной программы, которую мы хотим реализовать в будущем правительстве. Мы также все время говорили, что после выборов мы примем участие в переговорах, так как мы не хотим рисковать возможностью повторных выборов, в результате которых "Альтернатива для Германии" может получить дополнительную поддержку. СДПГ поставила себя в ситуацию неучастия в переговорах, не знаю, будет ли эта позиция изменена, от лидеров партии пока заявлений нет. Поэтому мы ведем эти переговоры, знаем, что компромиссы – это необходимое условие, но я со стороны альянса, который принял на прошлой неделе заявление по ограничению приема беженцев, не чувствую, что он готов не идти вправо, чтобы получить правые голоса, иначе не было бы этого решения", — заявила лидер "Зеленых".

Мартин Шульц в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Захари Шойрер
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На выборах в Нижней Саксонии СДПГ показала умение побеждать
Она перечислила вопросы, которые, по ее словам, "не радуют" будущих партнеров альянса ХДС/ХCC и СвДП в случае принятия решения о ведении коалиционных переговоров: введение квот на прием беженцев, определение "безопасных регионов", граждане которых не имеют в Германии права на убежище, поддержка соглашения ЕС с Турцией по беженцам, вопрос о создании временных пунктов пребывания для беженцев в Баварии, "где нет ни правового консультирования, ни гуманитарной помощи".

"Я считаю, что для альянса не стало все проще в последние недели…, и мы в этих переговорах, которые стартуют в пятницу, и в предварительных консультациях, которые начнутся послезавтра, оценим, возможны ли будут коалиционные переговоры", — добавил Петер.

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