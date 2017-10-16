Глава парламента Южной Кореи не исключил встречи с делегацией КНДР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Глава парламента Южной Кореи Чон Се Гюн не исключает возможности встречи с делегацией КНДР в Петербурге, если она будет к этому готова.

"Чон Се Гюн (на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко) поблагодарил российскую сторону за конструктивную, стабилизирующую роль в решении межкорейской проблемы. Он не исключил возможности встречи в Санкт-Петербурге с парламентариями КНДР, если они будут готовы к таким контактам", — говорится в сообщении пресс-службы.