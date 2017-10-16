Египет призвал власти Ирака и Курдистана к сдержанности

КАИР, 16 окт – РИА Новости, Маргарита Кислова. МИД Египта призвал правительство Ирака и власти Иракского Курдистана к сдержанности, а также потребовал избегать конфронтации, которая может только ухудшить ситуацию как в Ираке, так и во всем регионе, говорится в распространённом в понедельник заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

"Египет в своем заявлении от 16 октября призывает правительство Ирака и власти региона Иракский Курдистан к сдержанности, требует не вступать в конфронтацию, что может еще больше усложнить ситуацию и усилить напряженность и нестабильность в регионе", — говорится в документе.

Египет также призвал все стороны ситуации "успокоиться и начать диалог для поиска компромиссных решений, чтобы погасить кризис, который может приобрести опасные региональные и даже международные масштабы".

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. На настоящий момент иракские военные контролируют крупнейшую в Киркуке военную базу, а также аэропорт и несколько ключевых нефтяных и газовых объектов.