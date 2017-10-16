Россия решительно осуждает теракт в Сомали, заявил Путин

На месте врзыва в Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

На месте врзыва в Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва решительно осуждает теракт в Сомали и поддерживает усилия по борьбе с терроризмом, соответствующая телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в столице вашей страны. Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан. Поддерживаем усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой", — говорится в телеграмме.

Президент России также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщил в воскресенье министр информации Сомали Абдирахман Осман, число погибших в результате взрыва возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали.