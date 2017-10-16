Путин поздравил Жээнбекова по случаю его избрания президентом Киргизии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизской Республики, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым С.Ш. Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии", — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что в России высоко ценят личный вклад Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между РФ и Киргизией. Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур, что "отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности".

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.