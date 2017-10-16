Наблюдатели ПАСЕ считают президентские выборы в Киргизии прозрачными

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Президентские выборы в Киргизии были прозрачными, заявила глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дорис Фиала.
"В ходе избирательной кампании нас известили о различных случаях ограничения свободы выражения, поступали утверждения о злоупотреблении административным ресурсом, отсутствия ясности в источниках финансирования. Ввиду этого есть пространство для улучшения законодательной основы выборов", — отметила глава делегации.
Фиала заявила, что намерена представить итоговый отчет о наблюдениях за выборами 24 ноября в Копенгагене.