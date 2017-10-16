Наблюдатели ПАСЕ считают президентские выборы в Киргизии прозрачными

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Президентские выборы в Киргизии были прозрачными, заявила глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дорис Фиала.

"Наши наблюдатели отметили, что голосование было прозрачным и киргизский народ сделал свой выбор свободно из 11 кандидатов. Это четкий сигнал, дамы и господа, растущего политического сознания киргизского общества", — заявила Фиала на пресс-конференции.

"В ходе избирательной кампании нас известили о различных случаях ограничения свободы выражения, поступали утверждения о злоупотреблении административным ресурсом, отсутствия ясности в источниках финансирования. Ввиду этого есть пространство для улучшения законодательной основы выборов", — отметила глава делегации.

Фиала заявила, что намерена представить итоговый отчет о наблюдениях за выборами 24 ноября в Копенгагене.