В Донецке открыли мемориалы командирам ополчения ДНР Павлову и Толстых

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (166)

Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке. Архивное фото

Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Памятные мемориалы командирам ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсену Павлову с позывным "Моторола" и Михаилу Толстых с позывным "Гиви" открыли в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие мемориалов состоялось в годовщину гибели Арсена Павлова, 16 октября 2016 года он погиб в результате организованного на него покушения.

На мероприятии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны республики Владимир Кононов и нынешние командиры подразделений "Сомали" и "Спарта", которыми командовали ранее Толстых и Павлов, а также их близкие и родственники. На месте прошла траурная панихида и были возложены венки.

Мемориалы расположены на Аллее Героев, на одном из кладбищ Донецка, где похоронены Арсен Павлов и Михаил Толстых.

В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.