В Донецке открыли мемориалы командирам ополчения ДНР Павлову и Толстых

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Памятные мемориалы командирам ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсену Павлову с позывным "Моторола" и Михаилу Толстых с позывным "Гиви" открыли в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие мемориалов состоялось в годовщину гибели Арсена Павлова, 16 октября 2016 года он погиб в результате организованного на него покушения.
На мероприятии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны республики Владимир Кононов и нынешние командиры подразделений "Сомали" и "Спарта", которыми командовали ранее Толстых и Павлов, а также их близкие и родственники. На месте прошла траурная панихида и были возложены венки.
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Мемориалы расположены на Аллее Героев, на одном из кладбищ Донецка, где похоронены Арсен Павлов и Михаил Толстых.
В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".
Траурная церемония проходит в театре оперы и балета в центре Донецка.
Юная жительница Донецка Ангелина. На ее флажке - автограф, который когда-то ей оставил командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола).
На церемонии прощания присутствует почетный караул и представители командования сил ДНР.
Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
У здания оперного театра собралась очередь из нескольких тысяч человек, люди приходят с цветами и выстраиваются возле входа.
На церемонию, чтобы проститься с погибшим командиром ополченцев ДНР, приехал глава республики Александр Захарченко, он возложил цветы к гробу.
Военнослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
Павлов погиб в Донецке 16 октября, в лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР гибель Павлова связывают с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения им Минских соглашений.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Прощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых прошло в пятницу в Донецке. На траурной церемонии присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и министр обороны Владимир Кононов.
Михаил Толстых, известный по позывному "Гиви", погиб 8 февраля в пригороде Донецка, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета.
Церемония прощания с командиром батальона проходила в здании Театра оперы и балета в центре Донецка.
У здания театра, где проходило прощание, уже с раннего утра начали собираться люди с цветами.
Проститься с погибшим комбатом пришли более десяти тысяч человек.
После того, как гроб с телом вынесли из театра его установили на артиллерийском орудии, прицепленном к тягачу. На малой скорости и под аплодисменты собравшихся проститься с командиром он проехал по центральной улице Донецка.
Люди стоят в очереди, чтобы проситься с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых.
Михаил Толстых принимал участие в боях за Славянск и за аэропорт Донецка, участвовал в боестолкновениях в районе Иловайска. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.
Власти ДНР считают, что к убийству командира "Сомали" могут быть причастны украинские спецслужбы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике.
Толстых был похоронен в закрытом гробу на одном из кладбищ на юге Донецка, на так называемой Аллее героев.
Сестра командира Михаила Толстых Марина Черноволова (справа на первом плане) на похоронах.
Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома.
Траурная процессия из собравшихся проводить Толстых в последний путь растянулась в Донецке на несколько километров.
В Минобороны ДНР заявили, что после гибели командира батальон "Сомали" не будет расформирован и продолжит выполнять боевые задачи.
На фото: флаг ДНР с траурной лентой на здании в Донецке.