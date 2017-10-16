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В Донецке открыли мемориалы командирам ополчения ДНР Павлову и Толстых

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (166)
12:0916.10.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке. Архивное фотоПрощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Памятные мемориалы командирам ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсену Павлову с позывным "Моторола" и Михаилу Толстых с позывным "Гиви" открыли в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДНР: батальон, которым командовал Гиви, продолжит выполнять боевые задачи
Открытие мемориалов состоялось в годовщину гибели Арсена Павлова, 16 октября 2016 года он погиб в результате организованного на него покушения.

На мероприятии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны республики Владимир Кононов и нынешние командиры подразделений "Сомали" и "Спарта", которыми командовали ранее Толстых и Павлов, а также их близкие и родственники. На месте прошла траурная панихида и были возложены венки.

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© РИА Новости
Позывной "Моторола": кадры с командиром ополченцев ДНР Арсеном Павловым

Мемориалы расположены на Аллее Героев, на одном из кладбищ Донецка, где похоронены Арсен Павлов и Михаил Толстых.

В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".

Прощание с Моторолой
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкТраурная церемония проходит в театре оперы и балета в центре Донецка.Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Траурная церемония проходит в театре оперы и балета в центре Донецка.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЮная жительница Донецка Ангелина. На ее флажке - автограф, который когда-то ей оставил командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола).Жительница Донецка Ангелина с флажком, на котором ей оставил автограф командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола), на церемонии прощания с А. Павловым
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Юная жительница Донецка Ангелина. На ее флажке - автограф, который когда-то ей оставил командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола).
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкНа церемонии прощания присутствует почетный караул и представители командования сил ДНР.На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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На церемонии прощания присутствует почетный караул и представители командования сил ДНР.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкУ здания оперного театра собралась очередь из нескольких тысяч человек, люди приходят с цветами и выстраиваются возле входа.Жители Донецка на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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У здания оперного театра собралась очередь из нескольких тысяч человек, люди приходят с цветами и выстраиваются возле входа.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкНа церемонию, чтобы проститься с погибшим командиром ополченцев ДНР, приехал глава республики Александр Захарченко, он возложил цветы к гробу.Глава ДНР Александр Захарченко на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке. 19 октября 2016
© РИА Новости / Сергей Аверин
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На церемонию, чтобы проститься с погибшим командиром ополченцев ДНР, приехал глава республики Александр Захарченко, он возложил цветы к гробу.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВоеннослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.Военнослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкНа церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкНа церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.Военнослужащие на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
На церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПавлов погиб в Донецке 16 октября, в лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР гибель Павлова связывают с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения им Минских соглашений.Крест с табличкой на церемонии прощания с командиром ополчения ДНР Арсеном Павловым (Моторола) в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Павлов погиб в Донецке 16 октября, в лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР гибель Павлова связывают с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения им Минских соглашений.
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Гиви
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"У меня есть мой батальон": как сражался и погиб Гиви
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Уход комбата: Донецк простился с Гиви
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых прошло в пятницу в Донецке. На траурной церемонии присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и министр обороны Владимир Кононов.Глава ДНР Александр Захарченко во время прощания с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Прощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых прошло в пятницу в Донецке. На траурной церемонии присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и министр обороны Владимир Кононов.
© РИА Новости / Ирина ГеращенкоПерейти в фотобанкМихаил Толстых, известный по позывному "Гиви", погиб 8 февраля в пригороде Донецка, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке. 10 февраля 2017
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Михаил Толстых, известный по позывному "Гиви", погиб 8 февраля в пригороде Донецка, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЦеремония прощания с командиром батальона проходила в здании Театра оперы и балета в центре Донецка.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Церемония прощания с командиром батальона проходила в здании Театра оперы и балета в центре Донецка.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУ здания театра, где проходило прощание, уже с раннего утра начали собираться люди с цветами.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
У здания театра, где проходило прощание, уже с раннего утра начали собираться люди с цветами.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПроститься с погибшим комбатом пришли более десяти тысяч человек.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Проститься с погибшим комбатом пришли более десяти тысяч человек.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПосле того, как гроб с телом вынесли из театра его установили на артиллерийском орудии, прицепленном к тягачу. На малой скорости и под аплодисменты собравшихся проститься с командиром он проехал по центральной улице Донецка.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
После того, как гроб с телом вынесли из театра его установили на артиллерийском орудии, прицепленном к тягачу. На малой скорости и под аплодисменты собравшихся проститься с командиром он проехал по центральной улице Донецка.
© РИА Новости / Ирина ГеращенкоПерейти в фотобанкЛюди стоят в очереди, чтобы проситься с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке. 10 февраля 2017
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Люди стоят в очереди, чтобы проситься с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМихаил Толстых принимал участие в боях за Славянск и за аэропорт Донецка, участвовал в боестолкновениях в районе Иловайска. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР Сомали Михаилу Толстых (позывной Гиви), на улице Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Михаил Толстых принимал участие в боях за Славянск и за аэропорт Донецка, участвовал в боестолкновениях в районе Иловайска. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВласти ДНР считают, что к убийству командира "Сомали" могут быть причастны украинские спецслужбы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Власти ДНР считают, что к убийству командира "Сомали" могут быть причастны украинские спецслужбы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТолстых был похоронен в закрытом гробу на одном из кладбищ на юге Донецка, на так называемой Аллее героев.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Толстых был похоронен в закрытом гробу на одном из кладбищ на юге Донецка, на так называемой Аллее героев.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСестра командира Михаила Толстых Марина Черноволова (справа на первом плане) на похоронах.Сестра командира батальона ополчения ДНР Сомали Михаила Толстых (позывной Гиви) Марина Черноволова в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сестра командира Михаила Толстых Марина Черноволова (справа на первом плане) на похоронах.
© РИА Новости / Ирина ГеращенкоПерейти в фотобанкЭто не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома.Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР Сомали Михаилу Толстых (позывной Гиви), на улице Донецка. 10 февраля 2017
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТраурная процессия из собравшихся проводить Толстых в последний путь растянулась в Донецке на несколько километров.Прощание с командиром батальона ополчения ДНР Сомали Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Траурная процессия из собравшихся проводить Толстых в последний путь растянулась в Донецке на несколько километров.
© РИА Новости / Ирина ГеращенкоПерейти в фотобанкВ Минобороны ДНР заявили, что после гибели командира батальон "Сомали" не будет расформирован и продолжит выполнять боевые задачи.

На фото: флаг ДНР с траурной лентой на здании в Донецке.Флаг ДНР с траурной лентой на здании в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
В Минобороны ДНР заявили, что после гибели командира батальон "Сомали" не будет расформирован и продолжит выполнять боевые задачи.

На фото: флаг ДНР с траурной лентой на здании в Донецке.
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