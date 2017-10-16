Наблюдатели ОБСЕ считают прошедшие в Киргизии выборы конкурентными

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ считают прошедшие в Киргизии президентские выборы конкурентными, у избирателей был широкий выбор, заявил журналистам в понедельник спецкоординатор, глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Айзай Гулиев.
В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.