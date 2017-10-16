Глава МИД Великобритании призвал Евросоюз к серьезным переговорам по Brexit

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Глава МИД Британии Борис Джонсон призвал Евросоюз к серьезным переговорам по Brexit.

Джонсон напомнил о важном пункте переговоров – обеспечении прав граждан Евросоюза в Великобритании и прав граждан этой страны в ЕС после "развода" регионов.

"Мы сделали очень хорошее предложение… Давайте продолжим этот диалог и прекратим позволять траве расти под нашими ногами. Мы очень надеемся, что наши друзья и партнеры примут это сообщение и на самом деле начнут серьезные переговоры", — сказал он журналистам по приезде на заседание совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.