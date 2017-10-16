Лавров призвал к прекращению насилия в Мьянме

АДЛЕР, 16 окт — РИА Новости. Россия призывает к прекращению насилия в Мьянме и видит нарушения международного гуманитарного права с обеих сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он выразил удовлетворение, что руководство Мьянмы уже приняло посреднические миссии, в том числе по линии бывшего секретаря ООН Кофи Аннана.
"Также мы находимся в контакте с нашими коллегами и друзьями из Бангладеш, на территории которой оказалось много беженцев из Мьянмы", — добавил он.
С конца августа, когда силовики Мьянмы начали операцию в штате Ракхайн против боевиков-рохинджа в ответ на серию нападений на представителей властей, в Бангладеш бежали сотни тысяч представителей рохинджа. Многим приходилось на лодках пересекать реку Наф. За это время поступали сообщения о десятках случаев крушения лодок, по имеющимся данным, более 100 человек погибли. Последний крупный инцидент произошел неделю назад, когда на реке Наф погибли 23 человека.