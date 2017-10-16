Лавров призвал к прекращению насилия в Мьянме

АДЛЕР, 16 окт — РИА Новости. Россия призывает к прекращению насилия в Мьянме и видит нарушения международного гуманитарного права с обеих сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это застарелый конфликт. Многие годы там совершались террористские акции, которые пресекались. Сейчас то, что происходит, конечно, вышло за рамки международного гуманитарного права. Причем есть проявления нарушения этого права и со стороны тех, кто поддерживает рохинджа. Мы твердо призываем к диалогу, прекращению всякого насилия", — заявил Лавров, выступая на Всемирном форуме молодежи и студентов в Сочи.

Он выразил удовлетворение, что руководство Мьянмы уже приняло посреднические миссии, в том числе по линии бывшего секретаря ООН Кофи Аннана.

"Также мы находимся в контакте с нашими коллегами и друзьями из Бангладеш, на территории которой оказалось много беженцев из Мьянмы", — добавил он.

С конца августа, когда силовики Мьянмы начали операцию в штате Ракхайн против боевиков-рохинджа в ответ на серию нападений на представителей властей, в Бангладеш бежали сотни тысяч представителей рохинджа. Многим приходилось на лодках пересекать реку Наф. За это время поступали сообщения о десятках случаев крушения лодок, по имеющимся данным, более 100 человек погибли. Последний крупный инцидент произошел неделю назад, когда на реке Наф погибли 23 человека.