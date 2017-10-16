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Москва осудила теракт в Сомали

11:2016.10.2017
(обновлено: 11:33 16.10.2017)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehРазрушенные здания на месте субботнего взрыва в Могадишо, Сомали. 15 октября 2017Разрушенные здания на месте субботнего взрыва в Могадишо, Сомали. 15 октября 2017
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва осуждает теракт в Сомали, действия экстремистов направлены на срыв процесса сомалийского урегулирования, заявило российское внешнеполитическое ведомство.

На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017
© AFP 2017 / Mohamed Abdiwahab
Эксперт: за терактом в Могадишо стоит попытка передела власти
В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщил в воскресенье министр информации Сомали Абдирахман Осман, число погибших в результате взрыва возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали.

"В Москве решительно осуждают это бесчеловечное преступление, жертвами которого стали мирные граждане. Очевидно, что очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на срыв процесса сомалийского урегулирования", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия федерального правительства Сомали по восстановлению государственности и достижению национального примирения. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметили в министерстве.

© REUTERS / Feisal OmarНа месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017
© REUTERS / Feisal Omar
На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017
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