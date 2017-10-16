ООН сообщила о росте числе голодающих в мире

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Количество голодающих в мире снова стало увеличиваться и в 2016 году составило 815 миллионов человек, прежде всего, из-за резкого роста числа вооруженных конфликтов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Всемирного дня продовольствия генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.
По словам Грациану да Силвы, зачастую конфликты приводят к экономической рецессии, росту цен на топливо и пищевые продукты, наносят ущерб производству и распределению продовольствия, оказывают серьезное негативное воздействие на средства к существованию сельских жителей.
"Шестьдесят процентов всех страдающих от недоедания людей живут в странах, затронутых конфликтами. Фактически конфликты привели к тому, что северо-восток Нигерии, Сомали, Южный Судан и Йемен оказались на грани голода, они также спровоцировали острый дефицит продовольствия в Бурунди, Ираке и других странах", — заметил он.
"Нам необходимо создать средства к существованию, которые были бы устойчивы к потрясениям и стрессовым ситуациям различного характера, таким как стихийные бедствия, конфликты и экономические спады. Это может быть достигнуто за счет реализации политики, направленной на обеспечение занятости, особенно для молодежи и женщин, улучшение доступа к кредитам, создание механизмов социальной защиты, учитывающих всевозможные риски и способных противостоять потрясениям, поддержку условий жизни и средств к существованию, внедрение систем раннего предупреждения с целью минимизации погодных рисков и устойчивое управление природными ресурсами", — подытожил он.
Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО. На сей раз его тема сформулирована так: "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".