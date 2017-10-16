ООН сообщила о росте числе голодающих в мире

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Количество голодающих в мире снова стало увеличиваться и в 2016 году составило 815 миллионов человек, прежде всего, из-за резкого роста числа вооруженных конфликтов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Всемирного дня продовольствия генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

"К сожалению, количество голодающих снова начало расти после прогресса, достигнутого в течение последних десятилетий. Согласно последним оценкам ФАО, в 2016 году 815 миллионов человек испытывали голод, что на 38 миллионов больше по сравнению с 2015 годом. В значительной степени это связано с резким ростом в мире числа вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата. За последнее десятилетие число таких конфликтов резко выросло, и они стали более сложными и неразрешимыми по своей природе", — указал он.

По словам Грациану да Силвы, зачастую конфликты приводят к экономической рецессии, росту цен на топливо и пищевые продукты, наносят ущерб производству и распределению продовольствия, оказывают серьезное негативное воздействие на средства к существованию сельских жителей.

"Шестьдесят процентов всех страдающих от недоедания людей живут в странах, затронутых конфликтами. Фактически конфликты привели к тому, что северо-восток Нигерии, Сомали, Южный Судан и Йемен оказались на грани голода, они также спровоцировали острый дефицит продовольствия в Бурунди, Ираке и других странах", — заметил он.

Глава ФАО указал, что в мире сейчас насчитывается около 64 миллионов человек, которые были вынуждены бежать от конфликтов и преследований. Это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны.

"Нам необходимо создать средства к существованию, которые были бы устойчивы к потрясениям и стрессовым ситуациям различного характера, таким как стихийные бедствия, конфликты и экономические спады. Это может быть достигнуто за счет реализации политики, направленной на обеспечение занятости, особенно для молодежи и женщин, улучшение доступа к кредитам, создание механизмов социальной защиты, учитывающих всевозможные риски и способных противостоять потрясениям, поддержку условий жизни и средств к существованию, внедрение систем раннего предупреждения с целью минимизации погодных рисков и устойчивое управление природными ресурсами", — подытожил он.

Грациану да Силва обратил внимание на важность более тесного сотрудничества между организациями, чья деятельность направлена на гуманитарное развитие и обеспечение мира, с международными финансовыми учреждениями в целях поддержки общин, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и затяжных кризисов.

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО. На сей раз его тема сформулирована так: "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".

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