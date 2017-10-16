Жозе Грациану да Силву: число голодающих в мире растет из-за конфликтов

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия (ВДП). Эта дата была выбрана не случайно: 16 октября 1945 года была образована ключевая структура ООН, занимающаяся искоренением голода и недоедания на планете, — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). В рамках этого форума развитые и развивающиеся страны на равных обсуждают и согласовывают все политические решения в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В настоящее время членами ФАО являются 194 государства и Европейский союз.

В этом году тема ВДП сформулирована так: "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие". С основным докладом по этой проблеме в штаб-квартире ФАО в Риме выступит папа Римский Франциск. В праздничных мероприятиях примут участие министры сельского хозяйства многих стран, руководители ряда международных организаций, послы доброй воли ФАО. Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силву (José Graziano da Silva) по случаю ВДП дал эксклюзивное интервью корреспонденту РИА Новости в Риме Сергею Старцеву.

— Господин генеральный директор, в этом году Всемирный день продовольствия посвящен проблеме миграции. Чем объясняется этот выбор и какова стратегия ФАО в отношении разрешения нынешнего миграционного кризиса, который стал одним из главных вызовов нашего времени?

— Миграция является сегодня одним из главных вызовов, стоящих перед нами. Феномен, который с давних времен считался неотъемлемой частью процесса развития, стал серьезной проблемой, которая требует действий на глобальном уровне и стоит на пути к прогрессу в достижении цели Нулевого голода к 2030 году.

В этом году тема Всемирного дня продовольствия посвящена борьбе со структурными причинами миграции больших групп людей с тем, чтобы сделать ее безопасной, упорядоченной и регулярной.

Три четверти беднейшего населения мира проживают в сельских районах и источником их средств к существованию является сельское хозяйство. Прежде всего, в массовом порядке в поисках лучшей жизни покидает сельские районы молодежь. В деревнях остаются стареющие мелкие фермеры, которые не слишком восприимчивы к новым технологиям и с большей степенью вероятности будут стремиться сохранить статус-кво, увековечивая тем самым сельскую нищету и тяжелые условия труда.

© AFP 2017 / Biju Boro Индийский фермер несет рисовые саженцы для посадки в своем сельском хозяйстве © AFP 2017 / Biju Boro Индийский фермер несет рисовые саженцы для посадки в своем сельском хозяйстве

Что нам необходимо сделать, так это вооружить молодых людей навыками и ресурсами, создать для них рабочие места и открыть перспективу, таким образом создавая альтернативу миграции и добиваясь процветания сельских районов.

Я уверен, что решая проблему в корне — посредством сокращения голода и бедности, улучшения возможности для получения средств к существованию, внедрения методов адаптации к изменению климата, социальной защиты и устойчивого использования природных ресурсов, — мы сможем сделать так, чтобы миграция стала добровольным выбором людей, а не их последней надеждой.

А инвестируя в сельское развитие, международное сообщество сможет использовать потенциал миграции для ускорения развития и укрепления устойчивости перемещенных и принимающих общин, таким образом закладывая основу для долгосрочного, инклюзивного и устойчивого роста.

— Согласно последнему ежегодному докладу SOFI относительно ситуации с продовольственной безопасностью в мире, число голодающих на планете вновь начало расти после нескольких лет постоянного снижения. Чем это вызвано и что ФАО намерена предпринять в этой связи?

— К сожалению, количество голодающих снова начало расти после прогресса, достигнутого в течение последних десятилетий. Согласно последним оценкам ФАО, в 2016 году 815 миллионов человек испытывали голод, что на 38 миллионов больше по сравнению с 2015 годом. В значительной степени это связано с резким ростом в мире числа вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата. За последнее десятилетие число таких конфликтов резко выросло, и они стали более сложными и неразрешимыми по своей природе.

Очень часто конфликты приводят к экономической рецессии, росту цен на топливо и пищевые продукты, они наносят ущерб производству и распределению продовольствия, оказывают серьезное воздействие на средства к существованию сельских жителей. 60% всех страдающих от недоедания людей живут в странах, затронутых конфликтами.

Фактически конфликты привели к тому, что северо-восток Нигерии, Сомали, Южный Судан и Йемен оказались на грани голода, они также спровоцировали острый дефицит продовольствия в Бурунди, Ираке и других странах. В мире сейчас насчитывается около 64 миллионов человек, которые были вынуждены бежать от конфликтов и преследований — самый высокий показатель со времен Второй мировой войны. Более того, засухи, спровоцированные необычайно мощным погодным явлением Эль-Ниньо, привели к резкому снижению доступа к продовольствию в большинстве регионов Африки.

© AP Photo / Elias Meseret Засуха в Эфиопии © AP Photo / Elias Meseret Засуха в Эфиопии

Нам необходимо создать средства к существованию, которые были бы устойчивы к потрясениям и стрессовым ситуациям различного характера, таким как стихийные бедствия, конфликты и экономические спады. Это может быть достигнуто за счет реализации политики, направленной на обеспечение занятости, особенно для молодежи и женщин, улучшение доступа к кредитам, создание механизмов социальной защиты, учитывающих всевозможные риски и способных противостоять потрясениям, поддержку условий жизни и средств к существованию, внедрение систем раннего предупреждения с целью минимизации погодных рисков и устойчивое управление природными ресурсами.

Более тесное сотрудничество между гуманитарным сектором, организациями, чья деятельность направлена на развитие и обеспечение мира, а также международными финансовыми учреждениями играет важную роль в поддержке общин, пострадавших в результате конфликтов и затяжных кризисов, в борьбе с коренными причинами голода и различными формами неполноценного питания, в укреплении устойчивости и поиске долгосрочных решений.

— Вы только что упомянули о сугубо негативном влиянии международных конфликтов на ситуацию в области обеспечения продовольственной безопасности в мире. Одним из наиболее острых современных кризисов, без сомнения, является конфликт в Сирии, к которому привлечено внимание всего международного сообщества. Что ФАО делает в рамках содействия урегулированию этого кризиса?

— Ситуация в Сирии очень нестабильная. Страна переживает глубокую экономическую рецессию, сталкивается с резкими колебаниями курса национальной валюты, стремительно растущими ценами на продовольствие, нарушением функционирования рынков и с отсутствием продовольственной безопасности. Все эти факторы способствуют крайней уязвимости сирийцев. Согласно оценкам, примерно 13,5 миллионов граждан Сирии нуждаются в гуманитарной помощи. Более 11 миллионов человек — это более половины населения Сирии — вынуждены были покинуть свои дома.

Неспособность оказать им необходимую поддержку в области сельского хозяйства еще больше усугубит ситуацию с продовольственной необеспеченностью и миграцией. При этом я хотел бы отметить, что сирийский кризис является политическим, и одной только гуманитарной помощью его не разрешить. Тем не менее, с 2011 года ФАО и ее партнерские организации внесли существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности и средств к существованию более 2,9 миллионов человек.

Основные меры, которые ФАО предпринимает в Сирии, включают поддержку малых домохозяйств в производстве урожая, обеспечение ветеринарных услуг и доступа к источникам воды для производства продовольствия, восстановление животноводства и создание школьных огородов. И это только некоторые из них. План действий ФАО на ближайшие три-шесть месяцев включает поддержку тех людей, которые возвращаются, и создание благоприятных условий для фермеров, чтобы они смогли возобновить свою сельскохозяйственную деятельность.

В долгосрочной перспективе, — и тут я должен внести ясность, — из-за огромного ущерба сельскому хозяйству мы не можем более применять подход, основанный на восстановлении, чтобы вернуть сектор к докризисному уровню. Скорее нам придется его преобразовать.

Цель ФАО состоит в том, чтобы обеспечить руководство в создании ориентированного на рынок, качественно нового и инклюзивного для всех сирийцев агропромышленного комплекса.

— Пользуясь представившейся возможность, не могу не задать вопрос, связанный с сотрудничеством между Россией и ФАО. Как вы оцениваете нынешний уровень этого взаимодействия?

— В Европе и Центральной Азии мы работаем в сотрудничестве с Российской Федерацией по ряду направлений, включая разработку политики в области продовольственной безопасности, внедрение программ школьного питания и другие проекты, причем основной акцент делается на такие страны как Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Помимо этого, Россия взяла на себя лидирующую роль в решении проблемы устойчивости к противомикробным препаратам, обеспечивая поддержку как в области наращивания потенциала, так и повышения осведомленности населения.

С тех пор как мы открыли отделение ФАО по связям с РФ в Москве в январе 2016 года, сотрудничество между Россией и ФАО неуклонно расширялось. Совместно с нашими российскими партнерами мы проводим семинары и участвуем в конференциях, инициируемых другими организациями, по таким острым темам, как состояние продовольственной безопасности в мире, рыбная промышленность, продовольственные потери и пищевые отходы и многим другим. Такое физическое присутствие в России позволяет нам проявлять большую активность в публичных обсуждениях вопросов, связанных с производством продовольствия, ведением сельского хозяйства, улучшением питания, управлением природными ресурсами и обеспечением устойчивости в регионе.

— Как известно, в мае 2018 года в Воронеже пройдет Региональная конференция ФАО в регионе Европы и Центральной Азии. Что вы ожидаете от этого мероприятия и какие темы имеется в виду обсудить в рамках воронежского форума? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Три года продэмбарго: плюсы, минусы, достижения и перспективы

— На Региональной конференции принимаются решения о приоритетных направлениях работы ФАО в Европе и Центральной Азии на следующий двухлетний период, в данном случае на 2018-2019 годы. Участники конференции рассмотрят наши текущие региональные инициативы, такие как поддержка семейных фермерских хозяйств и мелких фермеров и улучшение торговли агропродовольственными товарами, а также уделят большое внимания тому, как мы можем устойчиво управлять природными ресурсами в условиях меняющегося климата. Кроме того, мы обсудим трансграничные болезни животных, которые были в центре внимания на недавнем заседании Европейской комиссии по сельскому хозяйству, а также вопросы устойчивости к противомикробным препаратам. По всем этим вопросам мы можем ожидать от конференции политических рекомендаций.