Казахстан не пустил через границу более 100 тонн киргизской продукции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Более 100 тонн продукции из Киргизии не прошло фитосанитарную проверку на границе с Казахстаном, сообщила в понедельник пресс-служба Минсельхоза Казахстана.

Накануне в министерстве информации и коммуникаций Казахстана сообщили, что на границе с Киргизией ведется усиленный контроль в рамках борьбы с "серым" импортом.

По данным Минсельхоза, с 10 октября на границе с Киргизией усилен ветеринарный контроль. В настоящее время на шести пограничных ветеринарных постах задействованы 32 инспектора. Также в ведомстве сообщили, что дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению во ввезенной киргизской продукции запрещенных и загрязняющих веществ, таких как антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов.

"С момента усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 117 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 821,4 тонны. Выявлено 15 фактов нарушений. Общий вес возвращенной продукции – 105,1 тонны. Общая сумма штрафов – 68 тысяч тенге (около 203 долларов)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день в отношении пяти киргизских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции. В отношении отдельных видов продукции двух киргизских предприятий действует усиленный лабораторный контроль, пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования, добавили в Минсельхозе.

Ранее Госпогранслужба Киргизии сообщила РИА Новости, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, что привело к образованию больших пробок, в которых скопились как легковые, так и грузовые автомобили. Позднее погранслужба КНБ Казахстана сообщила, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, проводится плановая пограничная операция. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в воскресенье, что готов потребовать созыва саммита ЕАЭС, если Казахстан в течение 2-3 дней не снимет ограничения на киргизско-казахстанской границе.