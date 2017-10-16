Коалиция призвала Багдад и курдов воздержаться от эскалации в Киркуке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Международная коалиция под руководством США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* призывает власти Ирака и курдские формирования воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации в иракской провинции Киркук.

"Международная коалиция, проводящая операцию "Непоколебимая решимость", внимательно следит за ситуацией вокруг Киркука и призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации", — заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон в Twitter

В понедельник командование армии Ирака заявило, что военные установили контроль над электростанцией Киркука, промышленным районом, газоперерабатывающим заводом и рядом других объектов в провинции. Военные также отметили, что отбили у курдов пригород Киркука Байджи, деревню Туркулан и два КПП.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хайдер аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в спорной с курдами провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации. Курды и местные СМИ вскоре сообщили о вооруженных столкновениях двух сторон.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами 25 сентября без согласия Багдада референдума о независимости парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявлял, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.