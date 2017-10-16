Совет безопасности ООН осудил теракт в столице Сомали

ООН, 16 окт — РИА Новости. Совет безопасности ООН осудил крупный теракт в столице Сомали, который унес жизни 276 человек.
В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщил в воскресенье министр информации Сомали Абдирахман Осман, число погибших в результате взрыва возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали.
"Члены Совета безопасности (ООН) самым серьезным образом осудили террористическую атаку 14 октября против мирных жителей в Могадишо", — говорится в распространенном вечером заявлении.
После атаки в столице Сомали СБ ООН вновь подчеркнул, что "терроризм во всех формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз международной безопасности".