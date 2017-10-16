Совет безопасности ООН осудил теракт в столице Сомали

На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

ООН, 16 окт — РИА Новости. Совет безопасности ООН осудил крупный теракт в столице Сомали, который унес жизни 276 человек.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщил в воскресенье министр информации Сомали Абдирахман Осман, число погибших в результате взрыва возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали.

"Члены Совета безопасности (ООН) самым серьезным образом осудили террористическую атаку 14 октября против мирных жителей в Могадишо", — говорится в распространенном вечером заявлении.

Члены Совбеза выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также отметили "быстрое реагирование сил безопасности Сомали и служб спасения". В Совбезе заявили о необходимости "привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров заслуживающих порицания актов терроризма" и призвали "все государства, в соответствии с их обязательствами по международному праву и резолюциям СБ ООН, активно сотрудничать в этой связи с правительством Сомали и другими связанными органами".

После атаки в столице Сомали СБ ООН вновь подчеркнул, что "терроризм во всех формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз международной безопасности".