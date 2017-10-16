В США рассказали о тратах Трампа на адвокатов из-за "российского дела"

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет республиканской партии в третьем квартале текущего года потратили свыше 1 миллиона долларов на адвокатов и другие юридические консультации в связи с так называемым делом о вмешательстве РФ в предвыборную гонку в 2016 году, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Федеральной комиссии по выборам.

Согласно этой информации, почти треть этой суммы — около 238 тысяч долларов были направлены на счета нью-йоркского адвоката Алана Футерфаса, представляющего интересы сына главы государства — Дональда Трампа-младшего в ходе разбирательства по РФ. Еще 30 тысяч долларов были перечислены компании Willaims & Jensen, которая также занимается делами Дональда Трампа-младшего.

С каждым кварталом расходы штаба Трампа и его сторонников на юристов все увеличиваются. С января по март они составили 249 тысяч долларов, а с апреля по июнь — почти 678 тысяч долларов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Ранее сообщалось о встрече Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом, которая состоялась в 2016 году. Эта утечка привела к новому витку обсуждений "связей Трампа с РФ". Противники Трампа обвиняют его в попытках дискредитации оппонента — Хиллари Клинтон с помощью представителей другого государства. Россия эти обвинения не раз отрицала. Трамп-младший ранее заявил, что в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России.