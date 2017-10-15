Макрон заявил, что США остаются партнером Франции, несмотря на разногласия

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. США остаются партнером Франции, однако между странами существуют разногласия, в частности, по климату и Ирану, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.

Вечером в воскресенье Макрон в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов в своем рабочем кабинете в Елисейском дворце. Трансляцию интервью ведет телеканал TF1

"США — наш партнер. Мы помогали американскому народу обрести свободу. Это наша история… Сегодня мы вместе вовлечены в борьбу против терроризма, мы входим в коалицию. США — один из важнейших наших партнеров по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом", — напомнил Макрон.

Он отметил, что между двумя странами есть и разногласия — "по климату и по Ирану".

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

В воскресном интервью французский лидер заявил, что намерен "в подходящее время" нанести визит в Иран.

Ранее сообщилось, что в ближайшие недели глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Иран, чтобы обсудить со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом основные условия выполнения ядерной сделки. Тогда же появилась информация о том, что обсуждается визит Макрона в Иран по приглашению президента ИРИ Хасана Роухани.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Трамп на протяжении всей своей президентской кампании утверждал, что заключенная с Ираном сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. После победы на выборах его позиция не изменилась.