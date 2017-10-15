Макрон заявил, что США остаются партнером Франции, несмотря на разногласия

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. США остаются партнером Франции, однако между странами существуют разногласия, в частности, по климату и Ирану, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.
"США — наш партнер. Мы помогали американскому народу обрести свободу. Это наша история… Сегодня мы вместе вовлечены в борьбу против терроризма, мы входим в коалицию. США — один из важнейших наших партнеров по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом", — напомнил Макрон.
Он отметил, что между двумя странами есть и разногласия — "по климату и по Ирану".
В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.
В воскресном интервью французский лидер заявил, что намерен "в подходящее время" нанести визит в Иран.
Ранее сообщилось, что в ближайшие недели глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Иран, чтобы обсудить со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом основные условия выполнения ядерной сделки. Тогда же появилась информация о том, что обсуждается визит Макрона в Иран по приглашению президента ИРИ Хасана Роухани.
Трамп на протяжении всей своей президентской кампании утверждал, что заключенная с Ираном сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. После победы на выборах его позиция не изменилась.