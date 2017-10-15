Израильская армия сообщила об обстреле с территории Египта

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Две ракеты были выпущены по югу Израиля из приграничных районов Египта, сообщила израильская армия.

Информации о пострадавших и материальном ущербе от обстрела пустынного района на границе с сектором Газа пока не поступало.

"Некоторое время назад две ракеты были выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь", — сказано в пресс-релизе.

На приграничных с Израилем территориях Египта действует группировка "Вилаят Синай", которая считается ответвлением запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".