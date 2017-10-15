Судно с углем из США повредило причал в порту под Одессой, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Судно с углем из США повредило причал украинского порта Южный под Одессой, сообщило местное издание Odessa.net.ua.

Инцидент произошел 12 октября, уточняет издание. Из-за ошибки лоцмана судно водоизмещением более ста тысяч тонн повредило стенку причала. В порту проводятся проверки.

Ущерб порту оценивается в сотни миллионов гривен, существует также вероятность того, что Южный около года не сможет принимать уголь, говорится в статье.

На сайте порта Южный сообщается, что 12 октября судно Victoria доставило из США 60 тысяч тонн энергетического угля. Какой-либо информации о повреждениях инфраструктуры порта не приводится.

Из-за конфликта в Донбассе Киев потерял доступ к добываемому в этом регионе антрациту. Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.