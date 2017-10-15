Лидирующий на выборах в Киргизии Жээнбеков: судьбу страны решает народ

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. Киргизия доказала всему миру, что только народ решает судьбу государства, заявил журналистам лидирующий в президентской гонке по итогам предварительного подсчета голосов кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. После обработки данных с 97% участков лидирует экс-премьер страны Жээнбеков более чем с 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.

"Сегодня Киргизстан показал всему миру, что мы демократическое суверенное государство и только народ решает его судьбу", — заявил Жээнбеков.

Он отметил, что проведение демократических выборов стало возможно благодаря действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который "выстроил такую систему".

Жээнбеков поблагодарил своих оппонентов, "которые работали на этих выборах в очень жесткой конкурентной борьбе". Он отметил, что чувствует большую ответственность перед народом и страной.

"За шесть лет достигнуто очень много, и моя задача — все это сохранить и укрепить", — добавил кандидат от правящей партии.

Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. На выборах не учитывается порог явки избирателей. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.