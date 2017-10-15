Лидирующий на выборах в Киргизии Жээнбеков: судьбу страны решает народ

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. Киргизия доказала всему миру, что только народ решает судьбу государства, заявил журналистам лидирующий в президентской гонке по итогам предварительного подсчета голосов кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.
"Сегодня Киргизстан показал всему миру, что мы демократическое суверенное государство и только народ решает его судьбу", — заявил Жээнбеков.
Он отметил, что проведение демократических выборов стало возможно благодаря действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который "выстроил такую систему".
"За шесть лет достигнуто очень много, и моя задача — все это сохранить и укрепить", — добавил кандидат от правящей партии.
Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. На выборах не учитывается порог явки избирателей. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.