В Эстонии на муниципальных выборах проголосовали более 53% избирателей

ТАЛЛИН, 15 окт — РИА Новости. На муниципальных выборах в Эстонии, которые прошли в воскресенье, явка составила 53,28% от общего числа избирателей, сообщила Республиканская избирательная комиссия.

"В Таллине на местных выборах свой голос отдали 53,6% избирателей, в Тарту — 49,4%. Наиболее активными были избиратели Выруского уезда — в этом регионе явка составила 60,1%. Наименьшей избирательная активность была в Ида-Вируском уезде, где проголосовали лишь 46,7% избирателей. На прошлых выборах в местные самоуправления, которые состоялись в 2013 году, проголосовали 57,68% избирателей", — говорится в сообщении.

Муниципальные выборы прошли в 79 местных самоуправлениях. На 1729 депутатских мест претендуют 11,8 тысячи кандидатов. Центризбирком зарегистрировал 163 избирательных союза, семь партий и 59 независимых кандидатов.

В отличие от парламентских выборов, на местных выборах могли голосовать и проживающие в Эстонии на постоянной основе граждане стран ЕС, граждане не входящих в ЕС стран, а также лица без гражданства. Впервые на нынешних выборах голосовали подростки, которым исполнилось 16 лет. Ранее к голосованию допускались юноши и девушки, достигшие 18 лет.

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