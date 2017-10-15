Лидер президентских выборов в Киргизии пообещал продолжить дело Атамбаева

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. Экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который, по предварительным данным ЦИК, одержал победу на президентских выборах, обещает продолжить курс прежней администрации и не менять уже сложившиеся правила и взаимоотношения в обществе.
Жээнбеков – выходец из южного региона республики. Он родился 16 ноября 1958 года в Ошской области в сельской семье, где было 11 детей. В 1983 году окончил сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженер". На закате советской власти успел поработать инструктором райкома КПСС и секретарем сельского парткома, возглавлял колхоз.
В 1996 году Жээнбеков был избран в парламент Киргизии и посвятил депутатской деятельности более 11 лет. В 2007 году в период правления экс-президента Курманбека Бакиева занимал пост министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. После свержения Бакиева в 2010 году в составе временного революционного правительства возглавил государственную администрацию Ошской области. В 2016 году президент Алмазбек Атамбаев назначил его первым замглавы своего аппарата.
Экс-премьер никогда не делал активной политической карьеры и не очень хорошо знаком киргизскому электорату. Его рейтинг на момент выдвижения кандидатом колебался от 3% до 6% по оценкам разных исследований. Однако благодаря грамотной предвыборной кампании и поддержке президента к началу октября он возрос до 40%.
Атамбаев в своих выступлениях неоднократно заявлял, что безоговорочно доверяет кандидату от партии власти. "Я его знаю с 1995 года, более 20 лет. И все эти годы я его знаю как глубоко порядочного и очень честного человека… Жээнбеков человек идейный, очень порядочной и прямой, не замаранный ни в чем. В случае избрания он продолжал бы курс страны на построение честного прозрачного общества", — говорил действующий президент.
Штаб кандидата обещал, что Жээнбеков, придя к власти, "не станет под себя менять уже сложившиеся правила и взаимоотношения в обществе, не будет ради интересов и сиюминутной выгоды отдельных политических и экономических групп пересматривать принятые правила, отбирать бизнес и устраивать передел собственности".
Избрание кандидата от правящей партии может говорить о стремлении населения к устойчивости политической системы страны, преемственности власти. Немаловажным фактором является и то, что именно при Атамбаеве Киргизия значительно сблизилась с РФ, а также вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Дружба с Россией, где поживают более 500 тысяч киргизских трудовых мигрантов, денежные переводы которых официально составляют около трети доходной части бюджета республики, в настоящий момент является главным политическим трендом в Киргизии и не оспаривалась ни одним из кандидатов в президенты.