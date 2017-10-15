Лидер президентских выборов в Киргизии пообещал продолжить дело Атамбаева

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. Экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который, по предварительным данным ЦИК, одержал победу на президентских выборах, обещает продолжить курс прежней администрации и не менять уже сложившиеся правила и взаимоотношения в обществе.

Как сообщила РИА Новости глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, после обработки 97% бюллетеней Жээнбеков побеждает на президентских выборах в Киргизии . Согласно данным на сайте ЦИК, он набрал около 55% голосов, что позволяет ему победить в первом туре.

Жээнбеков – выходец из южного региона республики. Он родился 16 ноября 1958 года в Ошской области в сельской семье, где было 11 детей. В 1983 году окончил сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженер". На закате советской власти успел поработать инструктором райкома КПСС и секретарем сельского парткома, возглавлял колхоз.

В 1996 году Жээнбеков был избран в парламент Киргизии и посвятил депутатской деятельности более 11 лет. В 2007 году в период правления экс-президента Курманбека Бакиева занимал пост министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. После свержения Бакиева в 2010 году в составе временного революционного правительства возглавил государственную администрацию Ошской области. В 2016 году президент Алмазбек Атамбаев назначил его первым замглавы своего аппарата.

В апреле 2016 года по инициативе президентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Жээнбеков был избран премьер-министром республики. В мае 2017 года политсовет СДПК выдвинул его кандидатом в президенты, согласно законодательству страны Жээнбеков официально сложил полномочия главы правительства для участия в выборах.

Экс-премьер никогда не делал активной политической карьеры и не очень хорошо знаком киргизскому электорату. Его рейтинг на момент выдвижения кандидатом колебался от 3% до 6% по оценкам разных исследований. Однако благодаря грамотной предвыборной кампании и поддержке президента к началу октября он возрос до 40%.

Атамбаев в своих выступлениях неоднократно заявлял, что безоговорочно доверяет кандидату от партии власти. "Я его знаю с 1995 года, более 20 лет. И все эти годы я его знаю как глубоко порядочного и очень честного человека… Жээнбеков человек идейный, очень порядочной и прямой, не замаранный ни в чем. В случае избрания он продолжал бы курс страны на построение честного прозрачного общества", — говорил действующий президент.

В своей предвыборной кампании Жээнбеков делал ставку на то, что благодаря опыту работы на разных должностях он "намного лучше других знает происходящие процессы, понимает, что волнует население" страны. Кроме того, он обещал "сосредоточить свои усилия на том, чтобы Киргизстан и далее развивался на основе тех программ и приоритетов, которые были приняты".

Штаб кандидата обещал, что Жээнбеков, придя к власти, "не станет под себя менять уже сложившиеся правила и взаимоотношения в обществе, не будет ради интересов и сиюминутной выгоды отдельных политических и экономических групп пересматривать принятые правила, отбирать бизнес и устраивать передел собственности".

Избрание кандидата от правящей партии может говорить о стремлении населения к устойчивости политической системы страны, преемственности власти. Немаловажным фактором является и то, что именно при Атамбаеве Киргизия значительно сблизилась с РФ, а также вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Дружба с Россией, где поживают более 500 тысяч киргизских трудовых мигрантов, денежные переводы которых официально составляют около трети доходной части бюджета республики, в настоящий момент является главным политическим трендом в Киргизии и не оспаривалась ни одним из кандидатов в президенты.

При этом у части электората Жээнбеков ассоциируется с крупным южным кланом, состоящим из его многочисленных близких родственников, которые долгое время занимают посты на всех этажах киргизской власти и неоднократно претендовали на высшие государственные должности. В частности, один из его старших братьев Жусупбек Шарипов претендовал на пост президента на выборах 2005 года. В настоящее время он занимает пост посла Киргизии в Кувейте, Марокко, Иордании и Бахрейне, и благодаря его активной деятельности в последние годы республика получила много грантов от стран арабского мира. Еще один их брат — Асылбек Жээнбеков — занимал пост спикера предыдущего созыва парламента.