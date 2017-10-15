Народная партия лидирует на выборах в Австрии

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после голосования на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после голосования на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

ВЕНА, 15 окт — РИА Новости. Консервативная Австрийская народная партия (OEVP), возглавляемая главой МИД Австрии Себастьяном Курцем, набирает 31,4% голосов на досрочных парламентских выборах в республике, на второе место поднимается Австрийская партия Свободы с 27,4% голосов, сообщается на сайте министерства внутренних дел республики, которое отвечает за ход выборов.

Результаты представлены без учёта досрочно поданных голосов, подсчёт которых начнется в понедельник.

На третьем месте, по результатам подсчёта, оказалась Социал-демократическая партии с 26,7% голосов.

При этом в парламент также проходят либералы NEOS (5%) и "Список Петера Пильца" (4,1%), но не попадают "Зеленые", пока не преодолевающие 4-процентный барьер.

Курца уже поздравили с успехом на выборах председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МИД Чехии Лубомир Заоралек.

Явка на досрочных парламентских выборах в Австрии составила 67,6%, или порядка 4,3 миллиона человек, свидетельствуют данные подсчета МВД. На прошлых выборах в 2013 году на участки явились более 4 миллионов 780 тысяч человек, или почти 75% граждан республики.